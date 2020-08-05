Под Курском пройдет фестиваль исторической реконструкции

5 Авг. 2020 2020-08-05T12:19:13+03:00

В Фатежском районе воссоздадут бой на Северном фасе Курской Дуги

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В Фатежском районе пройдет фестиваль исторической реконструкции «Бой на Северном фасе» (https://vk.com/event197218865). Мероприятие состоится 22 августа на мемориальном комплексе «Поклонная высота 269».

В нем примут участие 150 реконструкторов и 15 единиц техники, в том числе танки Т-34 и бронетранспортеры. Кульминацией мероприятия станет военно-историческая реконструкция боя на Северном фасе Курской дуги. В этом месте максимально близко будет воссоздан период Великой Отечественной войны. Мероприятие пройдет с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора.

Для желающих принять участие в фестивале, будут организованы автобусы:

«Курск – мемориальный комплекс «Поклонная высота 269» (г. Курск, площадь Дзержинского, время отправления: 11:00, 12:00, 13:00);

«Мемориальный комплекс «Поклонная высота 269» – г. Курск» (время отправления: 17:00, 18:00, 19:00);

трансфер туроператорами Курской области (22 августа, 11:30, Красная площадь, в стоимость поездки будет включено экскурсионное обслуживание).

Также можно добраться на личном автотранспорте, координаты: 52.249344, 36.015628.

Программа фестиваля: 9:00-12:00 – божественная литургия в храме святых апостолов Петра и Павла; 13:30-14:00 – лития о погибших воинах у поклонного креста, возложение венков и цветов; 14:00-15:00 – концертная программа артистов Курской государственной филармонии «Победа остается молодой»; 15:00-16:00 – «Бой на Северном фасе». Военно-историческая реконструкция боя с участием военной техники и реконструкторов; 16:00-16:30 – фотосессия с реконструкторами и военной техникой; 16:00-17:30 – праздничный концерт, посвященный Дню разгрома немецко фашистских войск в Курской битве.

ИСТОЧНИК KP.RU