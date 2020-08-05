Под Курском мотоциклист попал под КАМАЗ
ДТП произошло на перекрестке
Полиция выясняет причины аварииФото: Из архива КП.
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ДТП произошло 4 августа около семи часов вечера на 14-м километре автодороги "Курск-Щигры". На нерегулируемом перекрестке здесь столкнулись КАМАЗ с прицепом, который ехал со стороны Щигров в сторону Курска, и мотоцикл "Хонда".
46-летний водитель КАМАЗ поворачивал налево. Мотоциклист ехал со стороны Курска в сторону Щигров. В результате ДТП мотоциклист погиб. Как сообщили в полиции, 29-летний водитель "Хонды" был до этого лишен прав.
Полиция выясняет подробности.
ИСТОЧНИК KP.RU