Под Курском мотоциклист попал под КАМАЗ

5 Авг. 2020 2020-08-05T11:27:52+03:00

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ДТП произошло 4 августа около семи часов вечера на 14-м километре автодороги "Курск-Щигры". На нерегулируемом перекрестке здесь столкнулись КАМАЗ с прицепом, который ехал со стороны Щигров в сторону Курска, и мотоцикл "Хонда".

46-летний водитель КАМАЗ поворачивал налево. Мотоциклист ехал со стороны Курска в сторону Щигров. В результате ДТП мотоциклист погиб. Как сообщили в полиции, 29-летний водитель "Хонды" был до этого лишен прав.

Полиция выясняет подробности.

ИСТОЧНИК KP.RU