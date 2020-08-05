2020-08-05T10:23:47+03:00
Общество

В Курске детей с ограниченными возможностями здоровья бесплатно учат плавать

Программу реабилитации смогут пройти 40 ребят
Ольга ДАНИЛОВА
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В программе задействованы специалистыВ программе задействованы специалистыФото: Из архива КП.
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Помогает в этом проект «Особое плавание. Гидрореабилитация и обучение плаванию детей с ограниченными возможностями здоровья» – победитель первого в 2020 году конкурса Фонда президентских грантов, набравший наивысший в регионе балл по оценкам жюри. Он реализуется некоммерческой организацией «Территория счастливого детства «Нано-детки».

Для работы по программе сформирована эффективная команда, ее специалисты имеют опыт обучения плаванию и восстановлению детей с ДЦП, аутизмом, синдромом Дауна, задержкой психического развития и другими патологиями.

При создании благоприятных условий для реабилитации в раннем возрасте появляется возможность преодолеть комплекс проблем в развитии и психологической адаптации, что позволит детям с заболеваниями посещать обычный детский сад, обучаться вместе со всеми в общеобразовательной школе, считают специалисты.

Проект предполагает проведение индивидуальных тренировок по плаванию курсами по 20 занятий. Реабилитацию смогут пройти 40 детей. Занятия включают ватсу-водный массаж, обучение плаванию, аквагимнастику, игротерапию и другие методики.

На заключительном этапе проекта состоятся соревнования по плаванию «Нано-акватория» для детей, прошедших гидрореабилитацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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