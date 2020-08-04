Курские студенты уехали на яблоки
Курские студенты уехали в Обоянский район на сбор яблок. В сводном студенческом отряде - воспитанники ЮЗГУ, КГУ, КГСХА и курского политехнического колледжа – всего 47 человек.
В рабочее время студенты собирают яблоки, занимаются обвязкой деревьев, убирают поросль и проводят другие необходимые сельхозработы. Во время досуга ребята принимают участие в различных квестах, спартакиадах и музыкальных вечерах.
В этом трудовом семестре курские студотряды будут еще работать в Крыму и Москве. Всем, кто желает трудоустроиться, можно обратиться в региональный штаб Российских студенческих отрядов.
ИСТОЧНИК KP.RU