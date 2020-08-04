Курские студенты уехали на яблоки

4 Авг. 2020 2020-08-04T19:56:49+03:00

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Курские студенты уехали в Обоянский район на сбор яблок. В сводном студенческом отряде - воспитанники ЮЗГУ, КГУ, КГСХА и курского политехнического колледжа – всего 47 человек.

В рабочее время студенты собирают яблоки, занимаются обвязкой деревьев, убирают поросль и проводят другие необходимые сельхозработы. Во время досуга ребята принимают участие в различных квестах, спартакиадах и музыкальных вечерах.

В этом трудовом семестре курские студотряды будут еще работать в Крыму и Москве. Всем, кто желает трудоустроиться, можно обратиться в региональный штаб Российских студенческих отрядов.

ИСТОЧНИК KP.RU