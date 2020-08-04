2020-08-04T19:23:49+03:00
Общество

В курском водохранилище вредных веществ не обнаружили

Жалобы на загрязнение поступали от курян
Яна ШЕЛЕСТ
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Не были зафиксированы и факты сброса сточных водНе были зафиксированы и факты сброса сточных водФото: Яна ШЕЛЕСТ
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В комитет экологической безопасности поступали жалобы от курян о загрязнении курского водохранилища на реке Тускарь. Сотрудники комитета вместе с лабораторией Центра экологических анализов и расчетов выехали на водоем и отобрали пробы воды.

При проведении испытаний в отобранных пробах превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ не установлено. Не были зафиксированы и факты сброса сточных вод.

Как отметили в областном комитете экологической безопасности и природопользования, водохранилище находится у них под контролем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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