В курском водохранилище вредных веществ не обнаружили
Жалобы на загрязнение поступали от курян
Не были зафиксированы и факты сброса сточных водФото: Яна ШЕЛЕСТ
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В комитет экологической безопасности поступали жалобы от курян о загрязнении курского водохранилища на реке Тускарь. Сотрудники комитета вместе с лабораторией Центра экологических анализов и расчетов выехали на водоем и отобрали пробы воды.
При проведении испытаний в отобранных пробах превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ не установлено. Не были зафиксированы и факты сброса сточных вод.
Как отметили в областном комитете экологической безопасности и природопользования, водохранилище находится у них под контролем.
ИСТОЧНИК KP.RU