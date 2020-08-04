Курские кинологи за полгода спасли девять человек

4 Авг. 2020 2020-08-04T19:12:15+03:00

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Кинологи аварийно-спасательной службы Курской области за полгода спасли девять человек. Службу в ведомстве несут пять собак, среди них спаниели, лабрадор и немецкие овчарки. Кинологическая группа регулярно проводит учения с собаками. Это позволяет поддерживать животных в форме и совершенствовать их навыки.

«На оборудованном полигоне собаки учатся преодолевать полосу препятствий, обыскивать помещения, людей, багаж и транспорт. В учении и на практике команда справляется со своими задачами», – рассказал начальник кинологической группы Анатолий Кузякин.

Кинологическая группа — одно из важных подразделений аварийно-спасательной службы Курской области. Собаки берут след, обследуют подозрительные предметы и находят пропавших людей.

ИСТОЧНИК KP.RU