Под Курском загорелся КамАЗ

4 Авг. 2020 2020-08-04T19:00:49+03:00

Ущерб и причина возгорания устанавливаются Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

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4 августа в 15:13 в «Службу спасения» поступило сообщение о возгорании грузового автомобиля «КамАЗ» недалеко от села Старые Савины Черемисиновского района. На место происшествия выехали пожарные и полиция.

Возгорание локализовали в 15:25, ликвидировали полностью - в 15:28. В грузовике выгорел моторный отсек и салон. Из людей никто не пострадал.

В ликвидации пожара принимали участие 11 человек и четыре единицы техники. Ущерб и причина возгорания устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU