2020-08-04T19:00:49+03:00
Происшествия

Под Курском загорелся КамАЗ

ЧП произошло в Черемисиновском районе
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Ущерб и причина возгорания устанавливаютсяУщерб и причина возгорания устанавливаютсяФото: ГУ МЧС России по Курской области.
Изменить размер текста:

4 августа в 15:13 в «Службу спасения» поступило сообщение о возгорании грузового автомобиля «КамАЗ» недалеко от села Старые Савины Черемисиновского района. На место происшествия выехали пожарные и полиция.

Возгорание локализовали в 15:25, ликвидировали полностью - в 15:28. В грузовике выгорел моторный отсек и салон. Из людей никто не пострадал.

В ликвидации пожара принимали участие 11 человек и четыре единицы техники. Ущерб и причина возгорания устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Курские студенты уехали на яблоки
В курском водохранилище вредных веществ не обнаружили
Курские кинологи за полгода спасли девять человек
Под Курском загорелся КамАЗ
Более 95 тысяч курских пенсионеров получат прибавку
В Курске открывается зал бокса
В Курске уберут незаконно установленные ларьки
В Курске пройдут концерты под открытым небом
Курянин из ревности убил сожительницу
В Курске на пожаре спасли мужчину
В Курске перекроют холодную воду
Под Курском сгорел ВАЗ
В курской спортшколе "Картинг" отремонтируют учебно-тренировочную трассу
Курян приглашают на "Здоровый пикник"
Пожар на проспекте Дружбы в Курске: два человека в больнице
Курянин перечислил мошенникам 240 тысяч рублей
Под Курском разыскивают мотоциклиста, который сбил пенсионера
Курянин испортил футбольное поле ради "красивого" видео
Куряне взбунтовались против потока машин по разбитой дороге
В Курске пройдут городские субботники
В Курской области от коронавируса умерла еще одна женщина
Число заболевших коронавирусом в Курске на 4 августа 2020 года составило 6316 человек
Режим повышенной готовности по коронавирусу: парад в честь победы в Курской битве отменен