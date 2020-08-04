Под Курском загорелся КамАЗ
ЧП произошло в Черемисиновском районе
Ущерб и причина возгорания устанавливаютсяФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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4 августа в 15:13 в «Службу спасения» поступило сообщение о возгорании грузового автомобиля «КамАЗ» недалеко от села Старые Савины Черемисиновского района. На место происшествия выехали пожарные и полиция.
Возгорание локализовали в 15:25, ликвидировали полностью - в 15:28. В грузовике выгорел моторный отсек и салон. Из людей никто не пострадал.
В ликвидации пожара принимали участие 11 человек и четыре единицы техники. Ущерб и причина возгорания устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU