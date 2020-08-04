Более 95 тысяч курских пенсионеров получат прибавку
Корректировка пенсий работающих пенсионеров – обязательная ежегодная процедура. Если пенсионер продолжает работать, с его зарплаты удерживаются страховые пенсионные взносы. Следовательно, его пенсия должна регулярно корректироваться в сторону увеличения с учетом поступивших средств.
Корректировка пенсий работающих пенсионеров происходит автоматически. Прибавка у каждого индивидуальная, она зависит от уровня заработной платы в 2019 году.
Перерасчет коснулся более 95,1 тысяч пенсионеров, проживающих в Курской области. Средний размер увеличения составил 177 руб. 27 коп.
ИСТОЧНИК KP.RU