Более 95 тысяч курских пенсионеров получат прибавку

4 Авг. 2020 2020-08-04T18:33:45+03:00

Прибавка у каждого индивидуальная Фото: Из архива "КП"

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Корректировка пенсий работающих пенсионеров – обязательная ежегодная процедура. Если пенсионер продолжает работать, с его зарплаты удерживаются страховые пенсионные взносы. Следовательно, его пенсия должна регулярно корректироваться в сторону увеличения с учетом поступивших средств.

Корректировка пенсий работающих пенсионеров происходит автоматически. Прибавка у каждого индивидуальная, она зависит от уровня заработной платы в 2019 году.

Перерасчет коснулся более 95,1 тысяч пенсионеров, проживающих в Курской области. Средний размер увеличения составил 177 руб. 27 коп.

ИСТОЧНИК KP.RU