2020-08-04T17:16:27+03:00
Общество

В Курске уберут незаконно установленные ларьки

Возле ТЦ «Кристалл» уже ликвидировали шесть киосков
Яна ШЕЛЕСТ
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Работа по сносу ларьков уже ведетсяРабота по сносу ларьков уже ведетсяФото: Яна ШЕЛЕСТ
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Куряне в соцсетях часто жалуются на то, что ларьки устанавливают прямо на дороге, в подземных переходах, возле торговых центров. Мало того, что они загораживают проход, но еще и не вписываются в общую концепцию.

Комитет по управлению имуществом города Курска разработал алгоритм действий, результатом которых должны стать демонтаж или снос ларьков, которые установлены с нарушением закона.

Порядок отличается в зависимости от того, находится ли земля под киосками в аренде или в собственности предпринимателя, а также использует ли ее бизнесмен для видов деятельности, на которые он получил разрешение, или торгует чем-то другим.

Работа по сносу ларьков уже ведется. Недавно возле ТЦ «Кристалл» ликвидировали шесть киосков, которые мешали проезду транспорта и проходу пассажиров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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