В Курске уберут незаконно установленные ларьки
Куряне в соцсетях часто жалуются на то, что ларьки устанавливают прямо на дороге, в подземных переходах, возле торговых центров. Мало того, что они загораживают проход, но еще и не вписываются в общую концепцию.
Комитет по управлению имуществом города Курска разработал алгоритм действий, результатом которых должны стать демонтаж или снос ларьков, которые установлены с нарушением закона.
Порядок отличается в зависимости от того, находится ли земля под киосками в аренде или в собственности предпринимателя, а также использует ли ее бизнесмен для видов деятельности, на которые он получил разрешение, или торгует чем-то другим.
Работа по сносу ларьков уже ведется. Недавно возле ТЦ «Кристалл» ликвидировали шесть киосков, которые мешали проезду транспорта и проходу пассажиров.
ИСТОЧНИК KP.RU