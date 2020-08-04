В Курске пройдут концерты под открытым небом
В рамках реализации городского проекта «Концерты под открытым небом» Управление культуры города и концертно-творческий центр «Звездный» приглашают:
в среду, 5 августа в 18.00 в парк КЗТЗ (Детская школа искусств № 6), где для зрителей выступит ансамбль русской песни «Разгуляй» под руководством Заслуженного работника культуры РФ Марины Сацук.
В субботу, 8 августа в 17.00 в парке имени Дзержинского свою программу представит струнный квартет под руководством Игоря Виноходова. Зрители услышат известные классические произведения Баха, Моцарта, а также популярные мелодии из кинофильмов и мюзиклов.
ИСТОЧНИК KP.RU