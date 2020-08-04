Курянин из ревности убил сожительницу

4 Авг. 2020 2020-08-04T15:21:17+03:00

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Золотухинский следственный отдел СУ СК по Курской области возбудил уголовное дело в отношении 42-летнего местного жителя. Мужчину подозревают в причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшей.

1 августа примерно в 20:30 курянин вместо со своей 46-летней сожительницей и знакомым распивали спиртное в деревне Кодринка Золотухинского района. Мужчина приревновал женщину и начал избивать ее кулаками.

47-летний знакомый попросил его остановиться, тогда злоумышленник схватил стеклянную вазу и ударил ею по голове мужчину, а затем несколько раз сожительницу. Женщина от полученных травм через некоторое время умерла.

Подозреваемого задержали. По делу проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, назначены экспертизы. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU