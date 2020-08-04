В Курске перекроют холодную воду

4 Авг. 2020 2020-08-04T15:04:26+03:00

Воды не будет в Центральном округе Фото: Светлана ВОЛКОВА

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В связи с производством неотложных ремонтно-профилактических работ 6 августа, в четверг, с 09.00 до 17.00 часа будет прекращена подача холодной воды в Центральный административный округ:

на ул. Ленина, ул. Радищева, ул. Димитрова, ул. Семеновская, ул. Халтурина, ул. Коммунистическая, ул. Кузнечная, ул. Сторожевая, ул. Котова Гора, ул. Лобановка, ул. Свободная, ул. Степана Разина, ул. Горького, ул. Ватутина, ул. Мирная, Мирный проезд, ул. К. Зеленко,, ул. Уфимцева, ул. Можаевская, ул. С.Саровского, Московская пл., ул. Челюскинцев, пл. Перекальского, ул. Гоголя, ул. Павлова, ул. Садовая, ул. Золотая, ул. Кирова, ул. Почтовая, ул. Марата, ул. Урицкого, Кр. Площадь, ул. Сосновская, ул. Ендовищенская, ул. Володарского, ул. Аристарховой, ул. Набережная, ул. Гостинная, Гостинные пер-ки, ул. Луначарского, ул. Сонина, ул. Чулкова Гора, ул. Лысая Гора, ул. Блинова, переулок Блинова, Л.Толстого, Московкий проезд, ул. Лысая Гора, ул. Ямскую и прилегающие к ним, ул. К. Маркса 47; 51, ул. Никитскую, 4, 4Б 6, 8; ул. Ахтырская, пер-к Новоахтырский, ул. Ломакина, 1; З; ул. Кр.Октябрь, ул. Межевая, Пушкарные и Офицерские улицы и переулки, пер-к Южный и прилегающие к этим улицам улицы.

Сделайте необходимый запас воды.

Справки по телефону 70-06-14

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