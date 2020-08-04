Под Курском сгорел ВАЗ

4 Авг. 2020 2020-08-04T15:06:52+03:00

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В 22:15 3 августа в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о загорании автомобиля. ЧП произошло в деревне Мелавчик в Советском районе.

По прибытии в 22:31 приступили к ликвидации загорания. Загорание локализовано в 22:34, огонь потушили в 22:37, рассказали в ГУ МЧС России по Курской области.

В результате пожара сгорел автомобиль «ВАЗ 21099». Пожар тушили десять человек и четыре единицы техники.

Ущерб и причина пожара устанавливаются, добавили в МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU