В курской спортшколе "Картинг" отремонтируют учебно-тренировочную трассу

4 Авг. 2020 2020-08-04T14:43:57+03:00

Она будет готова к ноябрю, пообещали в мэрии

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Городские детско-юношеские спортивные школы приводят в порядок здания, чтобы осенью обновленными встретить своих воспитанников.

Так, например, спортшкола "Картинг", в рамках проекта "Народный бюджет", осуществляет капитальный ремонт дорожного полотна учебно-тренировочной трассы на улице Литовская, 12 .

Уже проведены грунтовые работы, готовится "подушка" под увеличение трассы. В ближайшие дни будет положен выравнивающий слой асфальтового покрытия. Срок сдачи объекта - октябрь 2020 года, сказали в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU