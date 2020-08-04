2020-08-04T14:43:57+03:00
Спорт

В курской спортшколе "Картинг" отремонтируют учебно-тренировочную трассу

Она будет готова к ноябрю, пообещали в мэрии
Светлана ВОЛКОВА
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Работы уже идутРаботы уже идутФото: предоставлено пресс-службой
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Городские детско-юношеские спортивные школы приводят в порядок здания, чтобы осенью обновленными встретить своих воспитанников.

Так, например, спортшкола "Картинг", в рамках проекта "Народный бюджет", осуществляет капитальный ремонт дорожного полотна учебно-тренировочной трассы на улице Литовская, 12 .

Уже проведены грунтовые работы, готовится "подушка" под увеличение трассы. В ближайшие дни будет положен выравнивающий слой асфальтового покрытия. Срок сдачи объекта - октябрь 2020 года, сказали в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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