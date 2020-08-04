В курской спортшколе "Картинг" отремонтируют учебно-тренировочную трассу
Она будет готова к ноябрю, пообещали в мэрии
Работы уже идутФото: предоставлено пресс-службой
Изменить размер текста:
Городские детско-юношеские спортивные школы приводят в порядок здания, чтобы осенью обновленными встретить своих воспитанников.
Так, например, спортшкола "Картинг", в рамках проекта "Народный бюджет", осуществляет капитальный ремонт дорожного полотна учебно-тренировочной трассы на улице Литовская, 12 .
Уже проведены грунтовые работы, готовится "подушка" под увеличение трассы. В ближайшие дни будет положен выравнивающий слой асфальтового покрытия. Срок сдачи объекта - октябрь 2020 года, сказали в мэрии.
ИСТОЧНИК KP.RU