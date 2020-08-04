Курян приглашают на "Здоровый пикник"

4 Авг. 2020 2020-08-04T14:37:41+03:00

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8 августа в 17:00 в парке им. 50-летия ВЛКСМ (Боева дача) будут организованы площадки фестиваля здорового образа жизни «ЗОНА ГАЗОНА - ЗДОРОВЫЙ ПИКНИК». Впервые мероприятие прошло в 2019 году.

В этом году главным посылом фестиваля станет девиз «Время быть здоровым» - «Time to be healthy».

Организаторы фестиваля планируют развернуть на Боевой даче 25 отдельных площадок, среди которых: главная сцена, лекторий, чемпионат по игре в «Классики», гигантские шашки и шахматы, чемпионат по игре в «Крестики-нолики», чемпионат дворовых игр («Резиночка», «Вышибалы», «Море волнуется раз…», «Квадрат»), чемпионат по настольным играм, стритбол, фестиваль ГТО, мини-гольф, сапсерфинг, фотозона конно-спортивной школы, исторические реконструкции и танцы, площадка спортивного туризма, бампербол, площадка юного бойца, интерактивный планетарий, гигантская «Дженга», фестиваль йоги, бадминтон, летний хоккей.

На главной сцене выступят молодежные музыкальные коллективы и спортивные тренеры, с профессиональной разминкой для всех желающих. На площадке лектория состоятся встречи с олимпийскими чемпионами в формате мотивационной сессии.

Организаторы просят соблюдать социальную дистанцию и использовать средства индивидуальной защиты.

ИСТОЧНИК KP.RU