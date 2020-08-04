Пожар на проспекте Дружбы в Курске: два человека в больнице

4 Авг. 2020 2020-08-04T14:13:08+03:00

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В 10:15 4 августа в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о загорании в тамбуре многоэтажки на проспекте Дружбы в Курске.

По прибытии в 10:17 спецслужбы приступили к ликвидации загорания. Загорание локализовано в 10:33, ликвидировано в 10:40.

В результате пожара поврежден огнем тамбур на площади четыре квадратных метра. Пожарно-спасательными подразделениями спасено 19 человек, из них два ребенка; эвакуировали 25 человек. Пострадали два человека, они доставлены в больницу.

Пожар тушили 30 человек и 11 единиц техники.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU