2020-08-04T13:49:26+03:00
Происшествия

Курянин перечислил мошенникам 240 тысяч рублей

На этот раз внимание аферистов привлекли накопления жителя Беловского района
Ольга ДАНИЛОВА
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Мужчина попался на удочку мошенниковМужчина попался на удочку мошенниковФото: Светлана ВОЛКОВА
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47-летний житель Беловского района хотел поймать мошенников, но забыл о самых простых мерах безопасности и сам перевел преступникам более 240 тысяч рублей.

Мужчине позвонили и представились сотрудниками правоохранительных органов, работающих в условиях строжайшей секретности. По словам незнакомца, среди работников банка они выявили преступников, которые по всей стране крадут деньги со счетов ничего не подозревающих граждан. На этот раз внимание аферистов привлекли накопления жителя Беловского района, и поэтому именно он должен помочь в задержании преступников. Только по операциям по его счету удастся их отследить.

Сначала он предоставил свои полные данные, используя которые мошенники оформили на него кредит. Далее они указали мужчине снять наличные с банковской карты и перевести на мобильные номера неизвестных людей. Без каких-либо сомнений он направился к банкомату, сам снял деньги со счета и под диктовку перечислил 240 тысяч рублей на несколько номеров мобильных телефонов преступников.

Сразу после последней операции потерпевший понял, что стал жертвой мошенников и направился в полицию.

По факту дистанционного хищения в полиции возбудили уголовное дело, сказали в УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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