Под Курском разыскивают мотоциклиста, который сбил пенсионера

4 Авг. 2020 2020-08-04T13:07:01+03:00

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ДТП произошло 3 августа примерно в 17 часов 30 минут вблизи дома 105 в селе Быки Курчатовского района Курской области.

- Неизвестный мотоциклист ехал со стороны села Быки в сторону поселка Карла Либкнехта Курчатовского района Курской области. Здесь он сбил 77-летнего пешехода, - рассказали в ГИБДД.

В результате ДТП пешеход получил травмы. Водитель мотоцикла скрылся с места ДТП. Свидетелей и очевидцев данного ДТП, а также лиц, располагающих какой-либо информацией по данному факту, просьба сообщить по телефону дежурной части ГИБДД УМВД России по Курской области: 8(4712)36-70-01, 36-70-02, а также по телефону дежурной части ОГИБДД МО МВД России «Курчатовский»: 8(47131)4-23-02

ИСТОЧНИК KP.RU