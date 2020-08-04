Курянин испортил футбольное поле ради "красивого" видео

4 Авг. 2020 2020-08-04T12:54:22+03:00

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Сообщение о водителе на футбольном поле стадиона поселка Дичня поступило от очевидцев в субботу вечером. Очевидцы рассказали, что неизвестный ездил по мягкому покрытию на машине. На место выехали сотрудники ГИБДД. За рулем автомобиля оказался 19-летний житель Курчатовского района.

Как объяснил правоохранителям нарушитель, машину взял у родителей, чтобы покататься с друзьями. Затем, молодые люди решили снять видеоролик для социальных сетей. В качестве места съемок выбрали новый стадион в поселке Дичня. Молодой автомобилист ради эффектного кадра выполнил маневр в стиле «полицейский разворот» и уехал. Но одного дубля оказалось недостаточно, и компания вернулась на футбольное поле вновь, повторив экстремальный маневр, рассказали в полиции.

В итоге на покрытии футбольного поля остались вдавленные следы протектора легковушки. Нанесенный ущерб муниципальному имуществу был оценен в 60 тысяч рублей. Его уже компенсировали родители молодого водителя.

По этому факту проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU