Куряне взбунтовались против потока машин по разбитой дороге

4 Авг. 2020 2020-08-04T12:39:42+03:00

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31 июля местные жители перекрыли проезд на улице 3-я Моковская в Курске. Их не устраивает поток машин, который проходит мимо их домов и создает шум. Дорога старая, много шума и пыли.

Разбираться в ситуации поручили заместителю главы города Василию Волобуеву.

Совместно с представителями ГИБДД он провел встречу с курянами.

-В соответствии с федеральным законодательством, дороги общего пользования перекрывать нельзя. Шлагбаум необходимо демонтировать, а вот знаки ограничивающие движение мы установим, - пообещал Василий Григорьевич.

Чиновник также пообещал, что дорога будет отремонтирована в этом году.

ИСТОЧНИК KP.RU