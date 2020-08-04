2020-08-04T12:39:42+03:00
Происшествия

Куряне взбунтовались против потока машин по разбитой дороге

Жители Моковской перекрыли движение и добились обещаний ремонта
Ольга ДАНИЛОВА
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Дороги в Курске по-прежнему оставляют желать лучшегоДороги в Курске по-прежнему оставляют желать лучшегоФото: Светлана ВОЛКОВА
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31 июля местные жители перекрыли проезд на улице 3-я Моковская в Курске. Их не устраивает поток машин, который проходит мимо их домов и создает шум. Дорога старая, много шума и пыли.

Разбираться в ситуации поручили заместителю главы города Василию Волобуеву.

Совместно с представителями ГИБДД он провел встречу с курянами.

-В соответствии с федеральным законодательством, дороги общего пользования перекрывать нельзя. Шлагбаум необходимо демонтировать, а вот знаки ограничивающие движение мы установим, - пообещал Василий Григорьевич.

Чиновник также пообещал, что дорога будет отремонтирована в этом году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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