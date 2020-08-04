Куряне взбунтовались против потока машин по разбитой дороге
31 июля местные жители перекрыли проезд на улице 3-я Моковская в Курске. Их не устраивает поток машин, который проходит мимо их домов и создает шум. Дорога старая, много шума и пыли.
Разбираться в ситуации поручили заместителю главы города Василию Волобуеву.
Совместно с представителями ГИБДД он провел встречу с курянами.
-В соответствии с федеральным законодательством, дороги общего пользования перекрывать нельзя. Шлагбаум необходимо демонтировать, а вот знаки ограничивающие движение мы установим, - пообещал Василий Григорьевич.
Чиновник также пообещал, что дорога будет отремонтирована в этом году.
ИСТОЧНИК KP.RU