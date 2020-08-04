В Курске пройдут городские субботники

4 Авг. 2020 2020-08-04T12:31:12+03:00

В августе пройдет несколько генеральных уборок Фото: Светлана ВОЛКОВА

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В конце августа в областном центре пройдут городские субботники.

Уборка города запланирована перед 77-й годовщиной Курской битвы и Днем знаний.

Заместитель главы администрации города Наталия Бастрикова предложила, чтобы инициатором субботников стал комитет городского хозяйства. Также планируют привлечь волонтеров и молодежь.

Особое внимание будет уделяться мерам безопасности. Число участников не должно превышать сто человек. Обязательным будет соблюдение социальной дистанции и масочного режима.

ИСТОЧНИК KP.RU