В Курске пройдут городские субботники
Уборки запланированы перед годовщиной Курской битвы
В августе пройдет несколько генеральных уборокФото: Светлана ВОЛКОВА
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В конце августа в областном центре пройдут городские субботники.
Уборка города запланирована перед 77-й годовщиной Курской битвы и Днем знаний.
Заместитель главы администрации города Наталия Бастрикова предложила, чтобы инициатором субботников стал комитет городского хозяйства. Также планируют привлечь волонтеров и молодежь.
Особое внимание будет уделяться мерам безопасности. Число участников не должно превышать сто человек. Обязательным будет соблюдение социальной дистанции и масочного режима.
ИСТОЧНИК KP.RU