Число заболевших коронавирусом в Курске на 4 августа 2020 года составило 6316 человек
Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Курске на 4 августа 2020 года
За последние сутки заболело больше, чем выздоровело от коронавирусвФото: Из архива КП.
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По данным оперативного штаба на утро 4 августа в Курской области всего зарегистрировано 6316 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.В том числе 22 новых.
Сейчас на лечении находятся 1143 пациента: 243 - в больницах, 900 лечатся дома. На ИВЛ – 14 пациентов. Всего выписано 5126 пациентов, в том числе 20 за последние сутки.
ИСТОЧНИК KP.RU