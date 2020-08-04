Число заболевших коронавирусом в Курске на 4 августа 2020 года составило 6316 человек

4 Авг. 2020 2020-08-04T09:51:07+03:00

За последние сутки заболело больше, чем выздоровело от коронавирусв Фото: Из архива КП.

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Курске на 4 августа 2020 года

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По данным оперативного штаба на утро 4 августа в Курской области всего зарегистрировано 6316 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.В том числе 22 новых.

Сейчас на лечении находятся 1143 пациента: 243 - в больницах, 900 лечатся дома. На ИВЛ – 14 пациентов. Всего выписано 5126 пациентов, в том числе 20 за последние сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU