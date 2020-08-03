Под Курском пожарные спасли трехлетнего малыша

3 Авг. 2020 2020-08-03T17:12:24+03:00

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Сообщение от обеспокоенной жительницы поселка Пристень поступило в «Службу спасения» 3 августа утром. Женщина сообщила, что в ее квартире случайно захлопнулась дверь, внутри остался ребенок, мама – на лестничной площадке. Сигнал о помощи передали в местную пожарную часть. Огнеборцы прибыли уже через несколько минут.

- На место незамедлительно был направлен расчет пожарно-спасательной части, - рассказывает Александр Ломоносов, начальник ПЧ Пристенского района. - По прибытию выяснилось, что в квартире находится трехлетний ребенок, который был очень сильно напуган и плакал. Чтобы попасть в квартиру, мы развернули трехколенную лестницу и поднялись на второй этаж. Убрали москитную сетку, проникли внутрь жилого помещения.

Пожарные открыли дверь и впустили маму в квартиру. Медицинская помощь малышу не понадобилась, он быстро успокоился.

Вся спасательная операция заняла не больше пяти минут.

ИСТОЧНИК KP.RU