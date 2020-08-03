2020-08-03T16:14:22+03:00
Общество

В курских школах 1 сентября не будет линеек

Каждое образовательное учреждение решит, как отметить День знаний
Светлана ВОЛКОВА
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Для школ закупили термометры и дезинфицирующие средстваДля школ закупили термометры и дезинфицирующие средстваФото: Светлана ВОЛКОВА
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Учебный год в регионе начнется в традиционном формате 1 сентября. Для школьников и педагогов будут предусмотрены все меры безопасности, сказали в администрации региона. Всего 1 сентября 2020 года в Курской области за парты сядут 117 тыс. школьников, из них 12,6 тыс. первоклассников. Сейчас все учебные заведения готовятся к приему детей.

Кроме того, в текущем году будут обновлены 42 образовательных учреждения, в том числе две школы-интерната: выполняется ремонт кровли, фасадов, меняют системы отопления и другие коммуникации, а также оконные и дверные блоки.

В сельских школах Курского, Медвенского, Беловского, Железногорского, Мантуровского и Обоянского районов отремонтируют девять спортивных залов. Продолжаются работы по подключению к высокоскоростному интернету. В новом учебном году планируется организовать бесплатное горячее питание для всех школьников первых – четвертых классов.

- Все школы области практически готовы к приему детей. Для обеспечения безопасности закуплены бесконтактные термометры, дезинфицирующие средства. В связи с пандемией мы отказались от проведения привычных школьных линеек. Как пройдет это мероприятие, каждая общеобразовательная организация решит самостоятельно , – сказала председатель комитета образования и науки Курской области Наталья Пархоменко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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