В структуре обладминистрации произошли изменения
К областному комитету экологической безопасности и природопользования присоединяют комитет лесного хозяйства. Новый орган будет называться «Комитет природных ресурсов Курской области».
И.о. председателя областного комитета природных ресурсов - Константин Поляков. Назначение руководителя новой структуры должно пройти согласование в Министерстве природных ресурсов РФ. На это потребуется около двух месяцев, сказали в администрации региона.
За это время определят штат новой структуры.
В областном комитете природных ресурсов будет сделан акцент на экологический, охотничий и лесной надзор, а также на сохранение и восстановление лесов и водных объектов.
ИСТОЧНИК KP.RU