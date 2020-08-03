2020-08-03T16:17:26+03:00
Политика

В структуре обладминистрации произошли изменения

Объединили два комитета
Светлана ВОЛКОВА
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На согласование кандидатуры руководителя уйдет два месяцаНа согласование кандидатуры руководителя уйдет два месяцаФото: Светлана ВОЛКОВА
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К областному комитету экологической безопасности и природопользования присоединяют комитет лесного хозяйства. Новый орган будет называться «Комитет природных ресурсов Курской области».

И.о. председателя областного комитета природных ресурсов - Константин Поляков. Назначение руководителя новой структуры должно пройти согласование в Министерстве природных ресурсов РФ. На это потребуется около двух месяцев, сказали в администрации региона.

За это время определят штат новой структуры.

В областном комитете природных ресурсов будет сделан акцент на экологический, охотничий и лесной надзор, а также на сохранение и восстановление лесов и водных объектов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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