В структуре обладминистрации произошли изменения

3 Авг. 2020 2020-08-03T16:17:26+03:00

На согласование кандидатуры руководителя уйдет два месяца Фото: Светлана ВОЛКОВА

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К областному комитету экологической безопасности и природопользования присоединяют комитет лесного хозяйства. Новый орган будет называться «Комитет природных ресурсов Курской области».

И.о. председателя областного комитета природных ресурсов - Константин Поляков. Назначение руководителя новой структуры должно пройти согласование в Министерстве природных ресурсов РФ. На это потребуется около двух месяцев, сказали в администрации региона.

За это время определят штат новой структуры.

В областном комитете природных ресурсов будет сделан акцент на экологический, охотничий и лесной надзор, а также на сохранение и восстановление лесов и водных объектов.

ИСТОЧНИК KP.RU