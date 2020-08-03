2020-08-03T14:23:33+03:00
Происшествия

Мошенники перезванивали курянину с 23 номеров

С его кредитки списали 230 тысяч рублей
Ольга ДАНИЛОВА
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Возбуждено делоВозбуждено делоФото: Из архива КП.
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30-летнему жителю Щигровского района позвонили с номера с кодом +7 495 и преставились сотрудниками банка, сообщив, что с его карты мошенники пытаются списать деньги. Перевод предложили срочно отменить. Для этого он назвал все данные своей карты, после чего с кредитки списали 230 тысяч рублей.

На следующий день ему вновь позвонили, сообщив, что вчера в системе произошел сбой и списанные в прошлый раз деньги сразу вернутся, если на счет вновь зачислить такую же сумму. Мужчина направился в банк, где оформил кредит.

Все это время - почти девять часов он был на связи с мошенниками, которые перезванивали ему с 23 номеров телефонов, не рассказав об этом никому из своих родственников и знакомых. Обналиченные 220 тысяч рублей под диктовку преступников через банкомат мужчина перевел на несколько банковских счетов и номера телефонов неизвестных людей.

Еще через день понял, что деньги ему так и не вернутся и направился в полицию. Даже когда он находился в отделе полиции, ему продолжали звонить преступники с предложением еще раз провести операцию. На этот раз он задумался и все же прекратил разговор, услышав в итоге от преступников, что они итак на нем хорошо заработали.

По факту дистанционного хищения возбуждено уголовное дело.

Полиция в очередной раз просит граждан – никогда не переводить деньги неизвестным людям ни под какими предлогами. Запрещено также предоставление данных своих карт, даже если Вам звонят и представляются сотрудниками банка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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