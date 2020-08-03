В Курске продолжается прием документов в новую школу на Клыкова
Записаться можно будущим первоклассникам
Школа на проспекте Клыкова начнет работать 1 сентябряФото: Светлана ВОЛКОВА
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Продолжается прием детей в новую школу на проспекте Клыкова. С 28 июля в курской школе №58 на проспекте Вячеслава Клыкова стартовал прием заявлений от родителей, желающих отдать ребенка в первый класс.
С 3 августа принимают документы от родителей, проживающих на четной стороне проспекта.
Прием осуществляется в рабочие дни (понедельник-пятница) с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00 по адресу: ул. Мыльникова, 8 (здание школы №59), т.51-87-08.
ИСТОЧНИК KP.RU