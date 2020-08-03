2020-08-03T13:35:50+03:00
Общество

В Курске продолжается прием документов в новую школу на Клыкова

Записаться можно будущим первоклассникам
Светлана ВОЛКОВА
Поделиться:
Школа на проспекте Клыкова начнет работать 1 сентябряШкола на проспекте Клыкова начнет работать 1 сентябряФото: Светлана ВОЛКОВА
Изменить размер текста:

Продолжается прием детей в новую школу на проспекте Клыкова. С 28 июля в курской школе №58 на проспекте Вячеслава Клыкова стартовал прием заявлений от родителей, желающих отдать ребенка в первый класс.

С 3 августа принимают документы от родителей, проживающих на четной стороне проспекта.

Прием осуществляется в рабочие дни (понедельник-пятница) с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00 по адресу: ул. Мыльникова, 8 (здание школы №59), т.51-87-08.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под Курском пожарные спасли трехлетнего малыша
Курская область вошла в пилотную программу Ростуризма
В курских школах 1 сентября не будет линеек
В структуре обладминистрации произошли изменения
Сбербанк возобновил прием заявок на «Сельскую ипотеку»
Мошенники перезванивали курянину с 23 номеров
В Курске продолжается прием документов в новую школу на Клыкова
Полумарафон "ЗаБег.РФ" собрал в Курске более 420 тысяч рублей на благотворительность
В Курской области за сутки разбились два мотоциклиста
В Курске с начала лета четверо детей выпали из окон
В Курске таксист сбил женщину
Число заболевших коронавирусом в Курске на 3 августа 2020 года составило 6294 человек
В Курске на проспекте Клыкова сгорела легковушка
В Курске скорректируют график работы уличного освещения
В Курской области заразились коронавирусом еще 30 человек
В курском парке Солянка разместят футбольный манеж
В Курске подвели итоги велогонки
В Курске открылись муниципальные лагеря
Число заболевших коронавирусом в Курске на 1 августа 2020 года составило 6240 человек
Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: обладминистрация возобновляет личный прием граждан