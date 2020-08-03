Полумарафон "ЗаБег.РФ" собрал в Курске более 420 тысяч рублей на благотворительность

3 Авг. 2020 2020-08-03T12:06:34+03:00

В забеге приняли участие около 1300 человек

Изменить размер текста: A A

В Курске состоялся Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ», который стартовал синхронно в 85 субъектах страны. Областной центр вошел в число городов, где мероприятие прошло в традиционном формате, а не в онлайн-режиме.

Это первое массовое мероприятие после послабления карантинных мер в регионе.Все волонтеры и члены судейской комиссии прошли тестирование - у всех отрицательный результат на наличие ковид-инфекции.

В этом году в забеге приняли участие около 1300 человек. В отличие от других городов, в Курске бегуны преодолели на одну дистанцию больше. Всего их пять – 1 км, 1,52 км, 5 км, 10 км и 21,1 км.

На старт вышли известные российские спортсмены: биатлонист, олимпийский чемпион Дмитрий Малышко, лыжник, призер олимпийских игр Алексей Петухов и фехтовальщица, олимпийская чемпионка Евгения Ламонова. Также полумарафон пробежал глава региона.

Взносы курских участников «ЗаБег.РФ» перечислят на благотворительность. Большая часть средств пойдет на счет марафона «Мир детства» для поддержки семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Деньги, собранные в ходе регистрации на дистанцию 1 520 м, будут переведены фонду спасения тяжелобольных детей «Линия жизни». По предварительным подсчетам, общая сумма составит более 420 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU