В Курской области за сутки разбились два мотоциклиста

3 Авг. 2020 2020-08-03T11:51:09+03:00

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Первое ДТП произошло в Курском районе 2 августа около шести часов вечера.

На 14-м километре автодороги «Курск-Воронеж» Курского района Курской области 21-летний водитель без прав ехал на незарегистрированном мотоцикле «РЕЙСЕР».

Байкер ехал со стороны Курска в направлении Воронежа. Он столкнулся с автомобилем «Мицубиши Аутлендер», за рулем которого был 42-летний водитель. В результате ДТП мотоциклист получил травмы.

Второе ДТП произошло в тот же день в Обоянском районе на час раньше. 35-летний мотоциклист на "БМВ" врезался на встречке в "ДЭУ". Мотоциклист попал в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU