2020-08-03T11:40:50+03:00
Происшествия

В Курске с начала лета четверо детей выпали из окон

Недавно произошел очередной несчастный случай
Ольга ДАНИЛОВА
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Падения происходят как правило из-за москитных сетокПадения происходят как правило из-за москитных сетокФото: Светлана ВОЛКОВА
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В Курске растет статистика гибели и травмирования детей в результате падения из окон многоэтажек.

Недавно произошел очередной случай: ребенок в возрасте года и восьми месяцев выпал из окна четвертого этажа, облокотившись на москитную сетку. Это происшествие уже четвертое за два летних месяца.

Как показывает печальная статистика, москитная сетка не защитит Вашего ребенка от падения!

Уважаемые взрослые, если в Вашей семье есть малыш, позаботьтесь о его безопасности и установите на окна защитные устройства, которые не позволят ребенку самостоятельно открыть окно.

Не оставляйте детей у окна без присмотра. Учите ребенка правилам безопасности с маленького возраста: опасно высовываться из окна и перегибаться через подоконник, нельзя облокачиваться на москитную сетку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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