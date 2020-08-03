В Курске таксист сбил женщину
ДТП произошло на ПЛК
В Курске ежедневно происходят ДТПФото: Светлана ВОЛКОВА
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Авария случилась 3 августа в десятом часу утра. "Рено Логан", за рулем которого был 51-летний водитель, сбил 43-летнюю женщину прямо на пешеходном переходе.
- "Рено" двигался стороны проспекта Кулакова Курска в сторону улицы Лесной. ДТП произошло напротив дома номер 1 на проспекте Ленинского Комсомола, - рассказали в УМВД региона.
Женщину автомобиль сбил, когда она переходила дорогу по переходу. С травмами ее доставили в больницу. Полиция разбирается.
ИСТОЧНИК KP.RU