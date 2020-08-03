В Курске таксист сбил женщину

3 Авг. 2020 2020-08-03T11:18:11+03:00

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Авария случилась 3 августа в десятом часу утра. "Рено Логан", за рулем которого был 51-летний водитель, сбил 43-летнюю женщину прямо на пешеходном переходе.

- "Рено" двигался стороны проспекта Кулакова Курска в сторону улицы Лесной. ДТП произошло напротив дома номер 1 на проспекте Ленинского Комсомола, - рассказали в УМВД региона.

Женщину автомобиль сбил, когда она переходила дорогу по переходу. С травмами ее доставили в больницу. Полиция разбирается.

ИСТОЧНИК KP.RU