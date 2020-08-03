3 Авг. 2020 2020-08-03T10:33:40+03:00

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Курске на 3 августа 2020 года

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Число заболевших коронавирусом в Курске на 3 августа 2020 года составило 6294 человек. В том числе за последние сутки диагноз подтвердился у 24 человек.

Из них под медицинским наблюдением 1142 пациента: 238 находится в больницах, 904 – дома. На ИВЛ – 15 пациентов. Всего выписано 5106 пациентов, в том числе двое за последние сутки.

На сегодняшний день скончались 50 человек, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU