В Курске на проспекте Клыкова сгорела легковушка

3 Авг. 2020 2020-08-03T09:50:52+03:00

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Во втором часу носи 3 августа на номер в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о пожаре в легковом автомобиле по проспекту Вячеслава Клыкова в Курске

На место происшествия были направлены пожарные – спасатели 20 ПЧ Курска, сотрудники полиции, медики скорой помощи.

Пожарные прибыли на место ЧП в 01:22. Пожар по данным МЧС потушили в 01:27.

В результате пожара огнем поврежден моторный отсек, заднее крыло и бампер автомобиля «Kia Rio».

К ликвидации пожара привлекались 14 человек, четыре единицы техники.

Ущерб и причина произошедшего устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU