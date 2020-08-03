В Курске на проспекте Клыкова сгорела легковушка
Во втором часу носи 3 августа на номер в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о пожаре в легковом автомобиле по проспекту Вячеслава Клыкова в Курске
На место происшествия были направлены пожарные – спасатели 20 ПЧ Курска, сотрудники полиции, медики скорой помощи.
Пожарные прибыли на место ЧП в 01:22. Пожар по данным МЧС потушили в 01:27.
В результате пожара огнем поврежден моторный отсек, заднее крыло и бампер автомобиля «Kia Rio».
К ликвидации пожара привлекались 14 человек, четыре единицы техники.
Ущерб и причина произошедшего устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU