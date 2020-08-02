В Курске скорректируют график работы уличного освещения

2 Авг. 2020 2020-08-02T10:58:28+03:00

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Городская администрация вместе с руководством предприятия «Курские электрические сети» решили скорректировать график работы наружного освещения, в том числе с учетом погоды и времени года. Эту тему неоднократно поднимали горожане. Теперь при помощи системы «Гелиос» фонари будут включаться автоматически, когда на улице стемнеет.

Во время встречи представители компании продемонстрировали мэру техническое оснащение новой диспетчерской. Она открылась сравнительно недавно. Современный центр управления системой электроснабжения в регионе уникален и важен для работы всех потребителей. Именно здесь установлена программа «Гелиос».

ИСТОЧНИК KP.RU