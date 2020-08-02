В Курской области заразились коронавирусом еще 30 человек

30 жителей Курской области заразились коронавирусом за минувшие сутки. Как сообщил региональный оперштаб 2 августа, всего зарегистрировали 6270 подтвержденных случаев Covid-19 среди курян.

Из них под медицинским наблюдением 1120 пациентов: 230 - в стационара, 890 – в домашних условиях. На ИВЛ находятся 12 зараженных. Еще два человека справились с болезнью и окончили лечение, всего выздоровела 5104 курянина. На сегодняшний день скончались 50 человек, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная Covid-19.

По состоянию на 2 августа, в регионе провели 151 936 исследований на коронавирус и 16056 анализов на антитела.