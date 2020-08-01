2020-08-01T21:40:53+03:00
Общество

В курском парке Солянка разместят футбольный манеж

Также здесь хотят поставить спортплощадку и водный стадион с трибунами
Светлана ВОЛКОВА
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Русло Сейма обещают расчиститьРусло Сейма обещают расчиститьФото: Светлана ВОЛКОВА
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В парке Солянка планируют провести реновацию. Здесь появятся детская и спортивная площадки, футбольный манеж и водно-гребной стадион с трибунами, сообщили в мэрии Курска.

Кроме этого здесь оборудуют специальные места для хранения байдарок спортивных яхт.

Достигнута договоренность с комитетом экологии Курской области о включении участка реки Сейм в федеральную программу "Экология" с целью расчистки русла.

- Рядом находится известный остров Палея, а за ним начинается Солянка. Здесь может быть хорошее место отдыха – вторая Боевка. И поэтому оно должно быть оборудовано по современным требованиям. Безусловно, нужно организовать безопасный пляж и подъезд к зоне отдыха, - предложил мэр Виктор Карамышев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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