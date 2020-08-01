В Курске подвели итоги велогонки

1 Авг. 2020 2020-08-01T21:29:33+03:00

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В Курске завершились чемпионат и первенство Курской области по шоссейному велосипедному спорту. 31 июля на южном объезде города прошла индивидуальная гонка с раздельным стартом на 25 километров.

В ней стартовали 98 участников. В призовую тройку вошли Сергей Сердюк из Твери (00:31:38, Петр Ухов из Москвы (00:31:39) и Вячеслав Звездочкин из Тулы (00:32:53).

А 1 августа возле деревни Верхнекасиново Курского района стартовала групповая велосипедная гонка, собравшая 99 участников из более чем десяти регионов. Спортсменам предложили две дистанции – 81 км для мужчин и 54 км для женщин.

ИСТОЧНИК KP.RU