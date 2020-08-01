2020-08-01T10:08:11+03:00
Общество

В Курске открылись муниципальные лагеря

Они будут работать с соблюдением правил санэпидбезопасности
Светлана ВОЛКОВА
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Смена продлится две неделиСмена продлится две неделиФото: Светлана ВОЛКОВА
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С 1 августа начинают работу муниципальные лагеря в парке Солянка.

В детском лагере "Орленок" стартует оздоровительная смена «Путь к успеху», а в центре имени Ульяны Громовой пройдет профильная смена «Спасатель».

Ребят ждут две недели отдыха,общения,спорта,игр и творчества.

Особое внимание организаторы смен уделяют обеспечению требований санитарно-эпидемиологической безопасности, сказали в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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