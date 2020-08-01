В Курске открылись муниципальные лагеря
Они будут работать с соблюдением правил санэпидбезопасности
Смена продлится две неделиФото: Светлана ВОЛКОВА
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С 1 августа начинают работу муниципальные лагеря в парке Солянка.
В детском лагере "Орленок" стартует оздоровительная смена «Путь к успеху», а в центре имени Ульяны Громовой пройдет профильная смена «Спасатель».
Ребят ждут две недели отдыха,общения,спорта,игр и творчества.
Особое внимание организаторы смен уделяют обеспечению требований санитарно-эпидемиологической безопасности, сказали в мэрии.
ИСТОЧНИК KP.RU