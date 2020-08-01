Число заболевших коронавирусом в Курске на 1 августа 2020 года составило 6240 человек
Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Курске на 1 августа 2020 года
В Курске продлили режим повышенной готовностиФото: Из архива КП.
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Число заболевших коронавирусом в Курске на 1 августа 2020 года составило 6240 человек. В том числе за последние сутки диагноз подтвердился у 25 человек.
Из них под медицинским наблюдением 1092 пациента: 227 находится в больницах, 865 – дома. На ИВЛ – десять пациентов. Всего выписано 5102 пациентов, в том числе 12 за последние сутки.
На сегодняшний день скончались 50 человек, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.
ИСТОЧНИК KP.RU