1 Авг. 2020 2020-08-01T09:59:45+03:00

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Курске на 1 августа 2020 года

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Число заболевших коронавирусом в Курске на 1 августа 2020 года составило 6240 человек. В том числе за последние сутки диагноз подтвердился у 25 человек.

Из них под медицинским наблюдением 1092 пациента: 227 находится в больницах, 865 – дома. На ИВЛ – десять пациентов. Всего выписано 5102 пациентов, в том числе 12 за последние сутки.

На сегодняшний день скончались 50 человек, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU