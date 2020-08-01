2020-08-01T08:39:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: обладминистрация возобновляет личный прием граждан

Записаться можно предварительно по телефону
Светлана ВОЛКОВА
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Вход в Дом Советов для посетителей - строго в маскахВход в Дом Советов для посетителей - строго в маскахФото: Светлана ВОЛКОВА
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С 10 августа в администрации Курской области возобновляется прием граждан по личным вопросам.

Прием граждан будет идти с соблюдением социальной дистанции и масочного режима и по предварительной записи, тел.: 70-11-71. Линия работает с 10:00 до 17:00 с понедельника по пятницу (перерыв с 13:00 до 14:00).

Кроме того, внесены изменения в распоряжение губернатора Курской области «О введении режима повышенной готовности». В новой версии документа обозначено, что ранее введенные ограничения в связи с пандемией коронавируса сохраняются до 10 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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