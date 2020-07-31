В Курске будут ловить нетрезвых водителей

31 Июль 2020 2020-07-31T17:31:59+03:00

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В предстоящие выходные дни в районах Курской области сотрудники ГИБДД проведут мероприятия по сплошной проверке водителей на трезвость.

За вождение в пьяном виде грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет.

Госавтоинспекция обращается ко всем с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем, своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Инспекторы готовы предпринять все необходимые оперативные меры реагирования на сообщения о пьяных за рулем.

Телефон дежурной части УМВД России по Курской области – 02, с мобильного телефона – 102; телефоны дежурной части ГИБДД УМВД России по Курской области (4712) 36-70-01, 36-70-02.

ИСТОЧНИК KP.RU