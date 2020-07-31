В Курске продлили режим повышенной готовности из-за коронавируса
Режим повышенной готовности в Курской области продлен до 10 августа, ранее введенные ограничения в связи с пандемией коронавируса сохраняются, сообщили в обладминистрации.
Напомним, в общественных местах и транспорте необходимо находиться в масках.
Напомним, число заболевших коронавирусом в Курске на 31 июля 2020 года составило 6215 человек. В том числе у 26 курян диагноз подтвердился за последние сутки.
Из них под медицинским наблюдением 1079 пациентов: 233 находится в стационарных медучреждениях, 846 – в домашних условиях. На ИВЛ – 8 пациентов. Всего выписано 5090 (+31) пациентов.
ИСТОЧНИК KP.RU