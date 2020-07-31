В Курске продлили режим повышенной готовности из-за коронавируса

31 Июль 2020 2020-07-31T16:44:21+03:00

Куряне должны находиться в масках в общественных местах Фото: Из архива КП.

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Режим повышенной готовности в Курской области продлен до 10 августа, ранее введенные ограничения в связи с пандемией коронавируса сохраняются, сообщили в обладминистрации.

Напомним, в общественных местах и транспорте необходимо находиться в масках.

Напомним, число заболевших коронавирусом в Курске на 31 июля 2020 года составило 6215 человек. В том числе у 26 курян диагноз подтвердился за последние сутки.

Из них под медицинским наблюдением 1079 пациентов: 233 находится в стационарных медучреждениях, 846 – в домашних условиях. На ИВЛ – 8 пациентов. Всего выписано 5090 (+31) пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU