В Курске пройдет Чемпионат по футболу между городскими командами
Приглашаем посетить игру Чемпионата Курской области по футболу между городскими командами спортшколы №4 и ФК "Кристал".
Игра пройдет 1 августа в 18.00 в парке им. 50-летия ВЛКСМ ("Боева дача"), футбольное поле с натуральным покрытием.
Вход свободой
ВАЖНАЯ информация:
Проход зрителей будет осуществляться через центральный вход на стадион с 17:40.
При входе будет измерена температура. При температуре выше 37,1 вход для посещения матча будет закрыт.
Вход зрителей будет возможен при наличии средств индивидуальной зашиты.
Рассадка зрителей с соблюдением дистанции полтора метра.
ИСТОЧНИК KP.RU