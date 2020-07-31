В Курске пройдет Чемпионат по футболу между городскими командами

31 Июль 2020 2020-07-31T16:07:48+03:00

Вход на матч только в масках Фото: Из архива КП.

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Приглашаем посетить игру Чемпионата Курской области по футболу между городскими командами спортшколы №4 и ФК "Кристал".

Игра пройдет 1 августа в 18.00 в парке им. 50-летия ВЛКСМ ("Боева дача"), футбольное поле с натуральным покрытием.

Вход свободой

ВАЖНАЯ информация:

Проход зрителей будет осуществляться через центральный вход на стадион с 17:40.

При входе будет измерена температура. При температуре выше 37,1 вход для посещения матча будет закрыт.

Вход зрителей будет возможен при наличии средств индивидуальной зашиты.

Рассадка зрителей с соблюдением дистанции полтора метра.

ИСТОЧНИК KP.RU