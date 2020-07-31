В Курске отключат свет
Плановое отключение света в Курске пройдет 3 по 7 августа.
В связи с проведением плановых работ в электрических сетях АО "Курские электрические сети" свет будут отключать по следующим улицам:
В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:
С 3 по 7 августа с 09-00 до 17-00:
5-я Кислинская 72-110
8-й Степной переулок 49-63, 52-64;
9-й Степной переулок 51-63, 52А-58;
3-я Степная улица 49-57, 48-54;
10-й Степной переулок 33-43, 32-46;
11-й Степной переулок 33-47, 36-46;
12-й Степной переулок 19-31, 18-30;
Обоянская 25,
Дружбы 1-7, 3А;
Народная 6-10/27;
Белгородская 20-24.
Обоянская 40,42,42А,42Б,44, 4Б
Народная 7, 7А, 9
Тел. для справок: 32-32-15
В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ:
С 3 по 7 августа с 08-30 до 17-00:
Куйбышева 1-38
Железнодорожная 65-91, 66-92
Козлова 41-75, 38-68
Калинина 61-93 68- 96
6 августа с 13-30 до 17-00:
Тамбовская 3 -23, 2-34,
Тамбовский ПК 1-7, 16-26
Попова 9-21, 4-26
Минина 50-78
Полевая 3-19, 2-26
Кривецкая 3-19, 2-14
Подвойского 1-23, 2-18
Тел. для справок: 26-32-10
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