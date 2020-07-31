В Курске отключат свет

31 Июль 2020 2020-07-31T15:10:56+03:00

Электричества не будет в двух округах

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Плановое отключение света в Курске пройдет 3 по 7 августа.

В связи с проведением плановых работ в электрических сетях АО "Курские электрические сети" свет будут отключать по следующим улицам:

В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:

С 3 по 7 августа с 09-00 до 17-00:

5-я Кислинская 72-110

8-й Степной переулок 49-63, 52-64;

9-й Степной переулок 51-63, 52А-58;

3-я Степная улица 49-57, 48-54;

10-й Степной переулок 33-43, 32-46;

11-й Степной переулок 33-47, 36-46;

12-й Степной переулок 19-31, 18-30;

Обоянская 25,

Дружбы 1-7, 3А;

Народная 6-10/27;

Белгородская 20-24.

Обоянская 40,42,42А,42Б,44, 4Б

Народная 7, 7А, 9

Тел. для справок: 32-32-15

В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ:

С 3 по 7 августа с 08-30 до 17-00:

Куйбышева 1-38

Железнодорожная 65-91, 66-92

Козлова 41-75, 38-68

Калинина 61-93 68- 96

6 августа с 13-30 до 17-00:

Тамбовская 3 -23, 2-34,

Тамбовский ПК 1-7, 16-26

Попова 9-21, 4-26

Минина 50-78

Полевая 3-19, 2-26

Кривецкая 3-19, 2-14

Подвойского 1-23, 2-18

Тел. для справок: 26-32-10

ИСТОЧНИК KP.RU