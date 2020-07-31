В Курской области коронавирус за сутки подтвердился у троих детей

31 Июль 2020 2020-07-31T14:04:05+03:00

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Как уже сообщала КП, число заболевших коронавирусом в Курске на 31 июля 2020 года составило 6215 человек. В том числе у 26 курян диагноз подтвердился за последние сутки.

Из них под медицинским наблюдением 1079 пациентов: 233 находится в стационарных медучреждениях, 846 – в домашних условиях. На ИВЛ – 8 пациентов. Всего выписано 5090 (+31) пациентов.

За последние сутки коронавирус подтвердился у 17 женщин и девяти мужчин. Возраст больных: до шести лет – один человек, 7-14 лет – два человека, 30-49 лет – девять человек, 50-64 года – семь человек, старше 65 лет – семь человек.

ИСТОЧНИК KP.RU