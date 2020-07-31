Поятилетнюю курянку, пострадавшую в ДТП, вертолетом отправили в клинику доктора Рошаля
31 июля в 8:30 борт санавиации транспортировал пятилетнюю девочку, пострадавшую в результате ДТП, из Курской областной клинической больницы в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии (клиника доктора Рошаля).
Авария произошла еще около месяца назад. Все это время курские доктора боролись за жизнь ребенка, но было принято решение перевезти малышку в столицу на лечение.
Состояние ребенка остается стабильно тяжелым. Современное реанимационное оборудование на борту вертолета позволило оказывать ребенку весь необходимый объем интенсивной терапии прямо в полете, заверили медики.
ИСТОЧНИК KP.RU