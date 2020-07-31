2020-07-31T13:33:28+03:00
Происшествия

Поятилетнюю курянку, пострадавшую в ДТП, вертолетом отправили в клинику доктора Рошаля

Девочке предстоит операция в столичной клинике
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Фото областной клинической больницыФото областной клинической больницы
Изменить размер текста:

31 июля в 8:30 борт санавиации транспортировал пятилетнюю девочку, пострадавшую в результате ДТП, из Курской областной клинической больницы в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии (клиника доктора Рошаля).

Авария произошла еще около месяца назад. Все это время курские доктора боролись за жизнь ребенка, но было принято решение перевезти малышку в столицу на лечение.

Состояние ребенка остается стабильно тяжелым. Современное реанимационное оборудование на борту вертолета позволило оказывать ребенку весь необходимый объем интенсивной терапии прямо в полете, заверили медики.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24