В Курске в ДТП пострадала девушка
Полиция выясняет обстоятельства аварии
По предварительным данным ДТП спровоцировала водитель "Ниссан"Фото: Из архива КП.
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Авария произошла 30 июля примерно в половине десятого утра.
40-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем «Ниссан», ехала по улице Бутко со стороны Привокзальной площади в направлении улицы ВЧК.
Напротив дома 44 по улице Бутко "Ниссан" врезался в «ВАЗ 21074», который ехал в попутном направлении.
За рулем ВАЗ был 58-летний водитель. В результате ДТП 22-летняя девушка-пассажир автомобиля «ВАЗ 21074», получила травмы, рассказали в полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU