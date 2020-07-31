2020-07-31T12:50:11+03:00
Происшествия

В Курске в ДТП пострадала девушка

Полиция выясняет обстоятельства аварии
Ольга ДАНИЛОВА
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По предварительным данным ДТП спровоцировала водитель "Ниссан"По предварительным данным ДТП спровоцировала водитель "Ниссан"Фото: Из архива КП.
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Авария произошла 30 июля примерно в половине десятого утра.

40-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем «Ниссан», ехала по улице Бутко со стороны Привокзальной площади в направлении улицы ВЧК.

Напротив дома 44 по улице Бутко "Ниссан" врезался в «ВАЗ 21074», который ехал в попутном направлении.

За рулем ВАЗ был 58-летний водитель. В результате ДТП 22-летняя девушка-пассажир автомобиля «ВАЗ 21074», получила травмы, рассказали в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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