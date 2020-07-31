2020-07-31T10:23:10+03:00
Общество

Курские детсады наполнены наполовину

В комитете образования работает "горячая линия"
Светлана ВОЛКОВА
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Чтобы привести ребенка в детсад нужна только справка из поликлиникиЧтобы привести ребенка в детсад нужна только справка из поликлиникиФото: Светлана ВОЛКОВА
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В Курской области работают все детские сады. Их наполняемость с учетом эпидемической ситуации составила 50%. За прошедшую неделю в детских садах прибавилось более 2,5 тысяч детей.

Работа учреждений организована строго с соблюдением противоэпидемических мероприятий. Обращаться по всем вопросам можно с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00 в областной и городской комитеты образования по телефонам горячей линии: 8 (4712) 70-14-59, 8 (4712) 70-29-39.

Сейчас, чтобы привести ребенка в детский сад, родителям необходимо в поликлинике по месту жительства взять стандартную справку, тест на COVID-19 ребенку сдавать не надо. Справок с места работы родителям брать тоже не нужно.

Всего в регионе 266 дошкольных учреждений, общее количество воспитанников в них – около 43 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU

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