В Курской области от коронавируса умерла еще одна женщина
Официально числится 50 погибших с начала пандемии
За последние сутки умер еще один человекФото: Из архива КП.
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На сегодняшний день в Курской области скончались 50 человек. В том числе за последние сутки умерла женщина 73 лет. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.
Число заболевших коронавирусом в Курске на 31 июля 2020 года составило 6215 человек. В том числе у 26 курян диагноз подтвердился за последние сутки.
Из них под медицинским наблюдением 1079 пациентов: 233 находится в стационарных медучреждениях, 846 – в домашних условиях. На ИВЛ – 8 пациентов. Всего выписано 5090 (+31) пациентов.
ИСТОЧНИК KP.RU