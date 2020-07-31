Число заболевших коронавирусом в Курске на 31 июля 2020 года составило 6215 человек
Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Курске на 31 июля 2020 года
В регионе продолжают регистрировать случаи зараженияФото: Из архива КП.
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Число заболевших коронавирусом в Курске на 31 июля 2020 года составило 6215 человек. В том числе у 26 курян диагноз подтвердился за последние сутки.
Из них под медицинским наблюдением 1079 пациентов: 233 находится в стационарных медучреждениях, 846 – в домашних условиях. На ИВЛ – 8 пациентов. Всего выписано 5090 (+31) пациентов.
ИСТОЧНИК KP.RU